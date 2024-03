Benedetta Brighenti nominata ’Climate . Pact Ambassador’

La castelnovese Benedetta Brighenti è stata nominata dalla Commissione Europea "Climate Pact Ambassador". Classe 1982, laureata in Ingegneria Edile/Architettura all’Università di Bologna, è stata vice sindaca di Castelnuovo Rangone e presidente di Anci giovani Emilia-Romagna. Alternate member presso il Comitato delle Regioni (CoR) di Bruxelles fino al 2017 e già manager in aziende nel settore dello sviluppo sostenibile e dell’energia, dal 2017 è presidente dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile. Nel 2021 è nominata direttore generale della Rete nazione delle agenzie energetiche locali (Renael). "Per me – ha commentato Brighenti - essere un Climate Pact Ambassador significa, prima di tutto, avere la consapevolezza che il nostro pianeta non lo salverà qualcun altro". Brighenti ha lanciato di recente anche il suo sito web, www.brighenti.eu. Come ambasciatrice del Patto per il clima, Brighenti ha un programma incentrato sulla promozione e diffusione di eventi sui temi legati al Climate Pack, in particolare transizione energetica, questioni ecodigitali, comunicazione sulla sostenibilità nel settore pubblico, politiche di mitigazione e adattamento, transizione verso la neutralità carbonica, creazione di format digitali per consentire ai decisori pubblici e privati di esprimere la propria voce. Tra gli impegni di Brighenti c’è inoltre quello di creare tavoli di confronto tra i protagonisti delle due grandi transizioni in atto: quella ambientale e quella digitale.

m.ped.