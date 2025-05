Benjamin torna a vivere in città: "Nebbia e tortellini, mi sento a casa"

"Ciao Milano, non è colpa tua. È che preferisco la nebbia dell’Emilia-Romagna al tuo smog, la trattoria coi tortellini al ristorante stellato. I tuoi locali alla moda li ho già visti. Meglio un bar e gli amici di sempre". L’annuncio sui social è arrivato soltanto pochi giorni fa: Benjamin Mascolo, membro del duo musicale Benji & Fede, ha deciso così di lasciare Milano per tornare a vivere nella città della Ghirlandina, il posto in cui è nato. "Sei brillante, ambiziosa, piena di eventi a cui non vado mai – continua il cantante –. Ci ho provato prima con Los Angeles, poi con te. Ma va a finire che torno in pianura padana. Non brilla, non grida. Ma respira, e io con lei". Un breve messaggio, ma anche un vero e proprio atto di amore verso sé stesso e le sue radici. Dopo aver vissuto tra metropoli e strade caotiche, il cantante torna qui nella quiete. La foto pubblicata su Instagram, che lo ritrae insieme al suo cane e gli scatoloni, ha ricevuto centinaia di commenti.

"Casa è dove si sta bene" scrive un fan. "L’Emilia è la terra giusta, la città dove si è nati, alla fine, è sempre la migliore".