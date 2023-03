Bilancio partecipativo Sabato due incontri per fare proposte

Sabato sono in programma due incontri per elaborare le proposte per il Bilancio Partecipativo 2023, ovvero quello strumento, previsto dall’amministrazione, che permette ai cittadini di fare proposte su lavori o iniziative da fare attuare nel corso dell’anno (budget complessivo: 100.000 euro). In particolare ci sarà un appuntamento alle 10 in zona Tunnel, nella sede della pesca sportiva vignolese, e uno alle 15 alle scuole Aldo Moro di via Cimarosa 96. Nell’incontro della mattina saranno presenti anche un centinaio di studenti dell’IIS P. Levi. Naturalmente sono invitati anche i cittadini dei due quartieri coinvolti. "Per l’edizione 2023 del Bilancio partecipativo – spiega l’assessore alla Partecipazione, Mauro Smeraldi – abbiamo deciso di coinvolgere i quartieri perché riteniamo importante che le opere che verranno proposte al voto dei cittadini siano il frutto di scelte anche molto locali. Auspichiamo quindi un’ampia partecipazione alle assemblee, occasione anche di confronto diretto con gli amministratori ora che è di nuovo possibile incontrarsi in presenza. Nel frattempo continuiamo nel percorso di realizzazione dei progetti votati nel 2022".

m.ped.