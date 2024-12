Bilancio, ridotto l’indebitamento: "Il Comune investirà 10 milioni"

Massima attenzione per i servizi per il cittadino, con un particolare riguardo rivolto alle esigenze delle famiglie, e per gli investimenti strategici sul territorio tra nuove opere pubbliche dedicate al welfare, mobilità sempre più sostenibile e ampliamento dell’offerta sugli impianti sportivi. Queste le priorità al centro del bilancio di previsione 2025-27 del Comune di Maranello, che festeggia la riduzione dell’indebitamento del 52% grazie all’estinzione di diversi mutui, e porta a 10 milioni di euro gli investimenti. Si assesta invece sui 24,8 milioni la spesa corrente, che sarà impiegata al 42% (percentuale in lieve aumento) per i servizi al cittadini in ambiti quali la scuola, i servizi sociali, il supporto alle famiglie, la sicurezza, le politiche giovanili, la cultura e lo sport. Restano invariate Irpef, Imu, Tari e Imposta di soggiorno, così come l’ammontare complessivo delle tariffe, che saranno comunque rimodulate affinché le famiglie a medio e basso reddito e con più figli paghino qualcosa in meno. "La volontà dell’amministrazione è quella di continuare a migliorare tutti i servizi alla persona e di finanziare le opere pubbliche", spiega l’assessore al bilancio Davide Nostrini, che evidenzia come "nonostante i tagli del governo, che ammontano ad 1,4 milioni di euro nel triennio, le imposte e le tariffe resteranno invariate nel 2025, mentre per il 2026 ogni decisione è invece rimandata all’anno e dipenderà dalle scelte del Governo centrale".