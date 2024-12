Bilancio, tasse e tariffe non aumentano grazie al recupero dell’evasione

È stato approvato in consiglio comunale il bilancio di previsione 2025-2027 del Comune di Castelvetro. A renderlo noto è la stessa amministrazione comunale, che spiega: "Il bilancio previsionale per l’anno 2025 si attesta su un volume complessivo di 15 milioni 740 mila euro, all’interno dei quali figura una spesa corrente di oltre 9 milioni 312 mila euro, di cui poco meno di un terzo (2 milioni e 833 mila) di trasferimenti all’Unione Terre di Castelli e di una spesa in conto capitale di 939 mila euro per gli investimenti da mettere in campo sul territorio comunale". Il sindaco Federico Poppi poi commenta: "È un bilancio improntato alla stabilità da un lato, con una prospettiva di lunga visione dall’altro. Innanzitutto non ci sono aumenti di imposte e di tariffe (Imu, Tari, Irpef), cosa non scontata visti i tagli del Governo che sul Fondo di solidarietà comunale ci priverà nel triennio di oltre 100 mila euro di risorse. Nessun aggravio quindi dei costi per i cittadini, reso possibile anche grazie al grande lavoro svolto dagli uffici sul fronte del recupero dell’evasione fiscale che, negli ultimi cinque anni, ha portato nelle casse comunali oltre 3 milioni 200 mila euro".

E ancora: "Altro elemento che emerge dal bilancio – riprende la nota dell’amministrazione - è l’assenza del ricorso a nuovo debito con, anzi, l’estinzione anticipata di vecchi mutui, consolidando così la riduzione dell’indebitamento che, a livello pro-capite per abitante, è sceso dai 311 euro del 2020 ai 129 euro del 2024. Sul fronte degli investimenti, nel piano triennale delle opere spiccano interventi importanti, quali, nel breve termine, la manutenzione delle aree verdi, il completamento dell’ampliamento della scuola Anna Frank e il rifacimento di piazza Roma, e, in prospettiva, la riqualificazione del bocciodromo comunale (700 mila euro) e la rigenerazione urbana del centro di Solignano (1 milione 900 mila euro), due opere per le quali sono già state presentate richieste di finanziamento". "È qui che si disegna, all’interno del bilancio – conclude il sindaco Poppi – la visione prospettica della nostra Amministrazione nell’ambito dello sviluppo, orientata su manutenzione del territorio, mobilità dolce e rigenerazione urbana per il capoluogo e le frazioni". Una serie di investimenti importanti con l’obiettivo di rilanciare il territorio in tanti modi diversi.

m.ped.