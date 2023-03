Bocconi avvelenati a San Dalmazio Cane ucciso vicino al parco giochi

È allarme a San Dalmazio di Serramazzoni per la presenza di bocconi avvelenati indirizzati agli amici a quattro zampe.

Il sospetto era partito circa venti giorni fa quando un cane era stato ritrovato morto nei pressi del parco giochi della chiesa.

A seguito degli esami tossicologici effettuati sulla carcassa dell’animale, è purtroppo arrivata nei giorni scorsi al servizio Ambiente del Comune la conferma di morte per avvelenamento.

Per questo, sono stati affissi in tutta l’area circostante al ritrovamento dell’animale diversi cartelli di avviso: l’invito, rivolto ai proprietari di cani e gatti, è di prestare massima attenzione; per i cani, se possibile, si consiglia l’uso della museruola.

Quella di avvelenare animali domestici ‘indesiderati’ è purtroppo una pratica ancora comune e, nel caso di San Dalmazio, l’episodio non è una novità: "Nel 2019, nello stesso posto, era stato trovato un gatto morto – spiega l’assessore all’Ambiente Luigi Ghiaroni –. Purtroppo non mancano anche vicende tristi come queste".

La zona sotto la lente d’ingrandimento è nel pieno centro della frazione, a cavallo tra la chiesa e il parco giochi adiacente.

Sui social tanti residenti hanno sottolineato che episodi del genere avverrebbero "ogni anno nello stesso punto".

Proprio per questo motivo, tra le ipotesi il fatto che dietro ai bocconi avvelenati, abbandonati nella frazione, ci sia sempre la stessa persona.

r.p.