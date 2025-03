Borgo di Montecuccolo, c’è il piano di recupero

I sotterranei di Palazzo Ducale di Pavullo sono stati intitolati alla memoria del Duca Francesco IV d’Austria-Este, coronando una proposta avanzata dal prof. Andrea Pini attraverso la Commissione Toponomastica. La cerimonia si è svolta sabato mattina con ospiti il Granduca Martino d’Austria-Este, rappresentante e discendente degli antichi regnanti della Casa d’Este di Modena, Elena Maria Longobardi Console Onorario per la Repubblica d’Austria nella legazione dell’Emilia Romagna, la marchesa Maria Luisa Montecuccoli Degli Erri e la contessa Olimpia Leopardi con il figlio, conte Gregorio Rufini Leopardi. Il prof. Pini ha illustrato la figura del Duca Francesco IV, con un focus particolare sul suo impegno nel fare di Pavullo la vera e propria capitale del Frignano, con interventi di natura urbanistica e sociale, guadagnandosi a suo tempo il titolo di "Regale Benefattore".

Simona Negrini, del servizio Cultura del Comune, ha tracciato il profilo attuale e futuro del Palazzo: "un luogo inclusivo e aperto a tutta la cittadinanza, che grazie all’arte e alla cultura sta divenendo un punto di richiamo per tutta Italia". Nell’occasione è stato anche presentato il progetto di riqualificazione del borgo di Montecuccolo, oggetto di importanti lavori di restauro e recupero nel corso degli anni.

Con il progetto curato dall’architetto Giorgio Bertani viene ampliato l’ambito di intervento che prevede la sistemazione del parcheggio esistente, la costruzione di un nuovo sistema di posteggi a monte del cimitero nuovo, con un raccordo viario verso il castello, la costruzione di un pedonale sul lato nord che porti alla creazione di un anello pedonale attorno alle mura, il rifacimento della piazza e il recupero dell’ingresso storico e del vecchio cimitero in chiave di giardino della memoria. Non manca l’attenzione all’inclusività per i disabili, con la proposta di migliorare il sistema di collegamenti interni al castello con un nuovo ascensore che metta in comunicazione tutti i livelli museali. "Crediamo sia importante costruire progetti di sviluppo per il futuro del nostro territorio – ha rimarcato l’assessore alla Cultura Daniele Cornia – la scelta di investire su questo tipo di progetti va proprio in questa direzione. Quest’anno ha preso avvio l’iter per partire con un primo stralcio di lavori per il rifacimento del piazzale del borgo, per il quale in primis procederemo con risorse comunali. Non sarà facile reperire tutte le risorse per il completamento complessivo, ma la partenza del primo stralcio è già un ottimo segnale". Ha concluso la giornata l’assegnazione alla contessa Olimpia Leopardi del premio Raimondo Montecuccoli.

Walter Bellisi