Borgo e castello, il rilancio di Montecuccolo

Approvato il progetto di fattibilità per la riqualificazione e la valorizzazione del Borgo e del Castello di Montecuccolo. Prevede la sistemazione della pavimentazione del attuale parcheggio; la creazione di un nuovo parcheggio a monte del Cimitero e anche la realizzazione di un percorso ciclopedonale di raccordo con il castello; la ripavimentazione della piazza del borgo e del sentiero che costeggia le mura; la sistemazione della scalinata storica di accesso al Castello; il recupero del vecchio cimitero e della Cappellina Parenti (in fase di acquisizione); l’abbattimento di numerose barriere architettoniche presenti all’interno e all’esterno del Castello, attraverso la creazione di montacarichi o di rampe, per rendere tutti gli accessi e i livelli pienamente fruibili e la creazione di un percorso pedonale ad anello intorno al Castello. Il progetto è stato suddiviso in stralci funzionali, per permettere di prevedere la realizzazione progressiva e graduale in base alle risorse disponibili, anche se nel suo complesso la cubatura complessiva dei lavori è di quasi tre milioni di euro. Per le risorse l’Amministrazione comunale intende candidare l’iniziativa ai possibili bandi regionali e nazionali, nonché promuovere l’intervento e le partnership di Fondazioni, enti benefici e imprese del territorio. "Avere cura del proprio territorio – dice il sindaco Davide Venturelli - significa osservare e comprenderne le fragilità e lavorare per trovare soluzioni efficaci e durature che possano prepararlo alle sfide del futuro. Ed è proprio in questa direzione che abbiamo lavorato e centrato un altro importante obiettivo: la realizzazione di un progetto di fattibilità tecnico economico per la riqualifica complessiva del Borgo di Montecuccolo: un luogo simbolo del nostro territorio, importante tanto per il suo valore storico, quanto per l’attuale rilevanza turistica e culturale. Gli architetti Bertani e Vezzelli hanno lavorato insieme a noi amministratori, focalizzandosi in particolare sugli aspetti di accessibilità al borgo e al castello e andando a studiare il recupero delle infrastrutture esistenti, unita all’implementazione di nuovi sistemi di viabilità pedonale e posteggi per auto". Insieme ai gestori del castello gli amministratori stanno lavorando per organizzare una presentazione del progetto nella primavera 2025, invitando ospiti e personalità di rilievo internazionale, creando una linea di connessione anche con il Palazzo Ducale, altro elemento storico di grande pregio.

Walter Bellisi