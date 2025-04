Botte a moglie e figlioletti, 46enne nei guai

"Ti taglio a pezzi, ti mangio" - avrebbe gridato alla figlioletta. ‘Ti ammazzo’ - avrebbe giurato alla moglie, arrivando a gettarle urina addosso. Avrebbe poi colpito a pugni in testa l’altra bambina ‘colpevole’ di aver sbagliato un disegno. Anni di maltrattamenti, umiliazioni, percosse. E’ quanto avrebbero subito una donna e i tre figlioletti di 12, 13 e tre anni. A rischiare il processo con l’accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate, un marocchino di 46 anni. Ieri, nell’ambito dell’incidente probatorio in tribunale a Modena è stata disposta a carico dell’indagato una perizia psichiatrica: l’uomo, infatti, è disabile al cento per cento. Ha problemi di deambulazione e altre patologie, anche psichiatriche e il consulente dovrà stabilire se lo stesso fosse in grado di intendere e volere all’atto di maltrattare i familiari. La vicenda è avvenuta a Spilamberto, dove la famiglia risiede e all’uomo vengono contestati episodi di violenza tra le mura domestiche a partire dal 2005. "Non hai diritto di parlare – avrebbe detto alla donna più volte, minacciandola con il coltello. Se vai dai Carabinieri, io vado in carcere e una volta che esco vi ammazzo a tutti" - avrebbe promesso.

Il 46enne è accusato anche di violenza sessuale: avrebbe costretto la moglie a subire violenza in più occasioni e avrebbe picchiato i figli, facendoli finire in ospedale, colpendoli con una cintura, lanciandoli a terra e arrivando a fare una doccia ghiacciata ad una delle bimbe poiché si era sentita male. L’indagato – secondo le accuse – avrebbe ridotto i familiari in uno stato di soggezione psicologica continua tanto che la presunta vittima delle violenze era arrivata a temere per la propria vita e quella dei figli minori. A seguito della denuncia, due anni fa, l’indagato è stato poi allontanato ed ora rischia di finire a processo per le pesanti accuse. Un perito nominato dal giudice dovrà però stabilire se nel corso dei numerosi episodi di violenza contestati fosse o meno capace di intendere e volere vista l’accertata invalidità.

Valentina Reggiani