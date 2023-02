Botte alla fidanzata, rinviato a giudizio

Si erano conosciuti per caso su Facebook. Qualche ora più tardi, il giorno successivo lui si era già ‘fiondato’ a casa della donna sostenendo di avere qualche problema in famiglia e di essersi invaghito di lei. A quel punto era iniziata la convivenza tra i due 40enni ma anche le botte. E’ stato rinviato ieri a giudizio per maltrattamenti un 40enne di Spilamberto. L’uomo si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico: era stato infatti arrestato dopo l’ennesima aggressione nei confronti della vittima. La convivenza tra i due era durata da dicembre ad agosto del 2021, quando l’imputato era finito in manette.