Brucia un capannone, paura a Montale

Spaventoso incendio martedì sera a Montale Rangone, frazione di Castelnuovo Rangone. Le fiamme, infatti, hanno avvolto all’improvviso, poco dopo le 21.30 un capannone dell’Azienda agricola Quattro Madonne. Il capannone, andato completamente distrutto, era utilizzato all’interno dell’azienda agricola ed era adibito allo stoccaggio di farine alimentari. Non è chiaro da cosa il rogo si sia generato, anche se si tratterebbe di cause accidentali. I titolari si sono subito accorti del denso fumo che scaturiva dalle fiamme e hanno dato l’allarme. Sul posto, martedì sera sono accorse diverse squadre dei Vigili del Fuoco da Modena e dal distaccamento di Vignola. Il lavoro di spegnimento delle fiamme e messa in sicurezza dello stabile è andato avanti anche per tutta la giornata di ieri, fino a sera. Durante l’intervento è infatti collassata parte della copertura del capannone, a causa dal calore dell’incendio che ha fatto spanciare pericolosamente due lati del capannone. Questo ne ha comportato, nella giornata di ieri e per motivi di sicurezza, l’abbattimento alla presenza costante delle squadre dei vigili del fuoco. L’intervento è risultato particolarmente impegnativo anche per motivi di sicurezza, appunto. Il capannone si è mostrato da subito instabile e i pompieri hanno agito con la massima attenzione. Fortunatamente non si sono registrati feriti e ieri il rogo risultava interamente domato. I danni per l’azienda risultano purtroppo ingenti. Sul posto, martedì sera, al fine di far luce sulle cause del devastante incendio sono intervenute anche le pattuglie dei carabinieri, che stanno ora indagando sull’accaduto. Il denso fumo che martedì notte si è sprigionato nella zona ha destato preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti: in tanti, infatti, hanno composto il 115 per segnalare le fiamme. Ieri il capannone è stato posto in sicurezza e le fiamme sono state definitivamente domate. Ora i titolari dovranno purtroppo fare la conta dei danni, appunto ingenti essendo stipate nel capannone ingenti quantità di farine

Valentina Reggiani