"Buon compleanno a Michael Schumacher. Ci ha regalato emozioni indimenticabili"

"Con tanto affetto, facciamo gli auguri più sinceri al ‘nostro’ Michael Schumacher per i suoi 56 anni: Maranello sarà sempre la sua casa". Con queste parole, a nome di tutta la comunità maranellese, il Sindaco Luigi Zironi rivolge gli auguri di buon compleanno all’ex pilota tedesco, nato a Hürth il 3 gennaio del 1969 e cittadino onorario di Maranello dal 2006. "Schumi è un campione assoluto - aggiunge Zironi – che con il suo talento e la sua generosità ci ha conquistato, ci ha regalato gioie indimenticabili: per lui nel cuore di Maranello ci sarà sempre un posto speciale".

Considerato uno dei migliori piloti di tutti i tempi in Formula 1, Michael Schumacher ha vinto sette titoli mondiali, di cui cinque consecutivi con la Ferrari dal 2000 al 2004 e nel corso della sua carriera sportiva ha vinto 91 Gran Premi, conquistando 155 podi e 68 pole position, prima di ritirarsi dalle gare alla fine del 2012. Il 29 del 2013 il pilota tedesco fu coinvolto in un grave incidente sulla pista da sci di Méribel, in Francia.