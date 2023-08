"Bus, servizio garantito anche in contesti difficili"

Seta, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico, ha pubblicato l’edizione 2023 della Carta dei Servizi, il documento di riferimento del servizio erogato nel quale sono riportati gli indicatori qualitativi e quantitativi previsti, i ruoli e le competenze dei soggetti coinvolti nel sistema, i riferimenti normativi ed il Regolamento di trasporto, oltre all’indicazione degli strumenti di tutela dei clienti in caso di disservizio. La pubblicazione della Carta dei Servizi rappresenta un elemento di trasparenza verso utenti e cittadini e fornisce l’occasione per dare conto dell’attività svolta e dell’impegno che l’azienda sta attuando per garantire, anche in un contesto altamente problematico, la continuità di un servizio pubblico essenziale. "Il contesto in cui operano le aziende italiane di trasporto pubblico – sottolinea il presidente Antonio Nicolini – ha assunto, purtroppo, i contorni della tempesta perfetta: l’utenza, seppure in ripresa, è ancora lontana dai livelli pre-pandemici ed i costi di esercizio non accennano a diminuire. A differenza di altri settori, il trasporto pubblico locale non opera in un mercato autoregolato e si sostiene sul delicato equilibrio ricavicosti. Ebbene, rispetto al 2019 si registrano ancora oggi ricavi inferiori mediamente del 15%, a cui si aggiungono gli elevati incrementi dei costi per il carburante e per le forniture in genere. Il tema ineludibile è quindi quello delle risorse strutturali, necessarie per garantire una prospettiva per il futuro del traporto pubblico locale e delle Aziende come Seta. L’intero settore deve recuperare un posto prioritario nell’agenda del Governo nazionale: sono indispensabili misure stabili e consistenti, che ne attestino la centralità per il sistema-Paese, riconoscendone il ruolo di servizio essenzia nonché strategico per gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di progressiva decarbonizzazione del trasporto. Occorre aprire una fase nuova, anche approfittando dei fondi del Pnrr per dare continuità agli investimenti in corso e finanziare il necessario adeguamento dell’offerta di servizio, come indicato dai Pums".