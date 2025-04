Caccia al tesoro a Palazzo Ducale

Avventura speciale a Pasquetta per le famiglie e i bambini dai 6 agli 11 anni al Palazzo Ducale. Accompagnati da una guida e da ‘enigmi a corte’, un libro ricco di enigmi e indovinelli, i piccoli esploratori andranno alla scoperta delle meraviglie del palazzo, risolvendo misteri come in una vera caccia al tesoro. Un modo divertente per conoscere il monumento con occhi curiosi e spirito d’avventura: l’iniziativa si tiene lunedi, con inizio delle attività alle 10, alle 11,30 alle 14,30 e alle 16. Prenotazione obbligatoria chiamando, tra le 10 e le 18, la biglietteria del Palazzo Ducale + 39 389 2673365.