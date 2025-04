Caccia al tesoro nel bosco per giovani esploratori

Il Bosco Martino ha vissuto nel modo più bello e giocoso la Giornata Mondiale della Terra. La festa che ricorre ogni anno il 22 aprile, ha visto la presenza di tanti partecipanti al "Martino Explorer – Caccia al tesoro naturalistico", iniziativa targata Eurosets con il patrocinio del Comune di Medolla. Guidati dalla naturalista Eleonora Tomasini, ben cinque squadre di giovani esploratori hanno potuto cimentarsi in un’attività a metà tra una tradizionale caccia al tesoro e una gara di orienteering, con tanto di mappa, bussola e le lanterne. Un modo non solo per scoprire il mondo segreto del bosco, conoscere gli alberi, ma anche per ricordare alcuni preziosi consigli che, applicati nella nostra vita quotidiana, possono davvero fare la differenza e aiutare il nostro meraviglioso pianeta.

Questo Bosco, che si trova lungo la pista ciclabile ex Sefta, rappresenta un’oasi di pace di 5mila metri quadrati, donati alla comunità dalla azienda biomedicale Eurosets, dove scoprire la flora e la fauna del nostro territorio. Regina indiscussa della pianura è la quercia, pianta di riferimento nell’antichità per il suo legno e per i suoi frutti, sia per l’uomo che per gli animali. In questo piccolo bosco è possibile incontrare anche arbusti come il nocciòlo, il prugnolo, il corniolo e il biancospino. Avvicinandoci al laghetto si possono notare canneti di palude che fanno da riparo a diversi uccellini della zona.

Il Bosco Martino è un habitat naturalistico in cui diverse specie di animali e insetti possono essere presenti. Il Bosco Martino, poi, è un habitat naturalistico in cui diverse specie di animali e insetti. Si possono osservare alcune specie di uccelli come le rondini, merli e gazze ladre, ma anche fringuelli, cinciallegre e martin pescatori. Di notte, invece, sbucano gufi, assioli, civette, allocchi e barbagianni. Oltre a rapaci, escono dalle loro tane anche mammiferi, come i pipistrelli, volpi, ricci, tassi e istrici. Fondamentali per le nostre piante sono gli insetti impollinatori come le importantissimi api e le farfalle.

Alberto Greco