Cade da una scala, ferito operaio di 50 anni

Infortunio sul lavoro, ieri pomeriggio, a Fiorano. Erano circa le 18.45 quando, in via del Canaletto nella frazione di Spezzano, un operaio è caduto da una scala all’interno di una azienda. Si tratta di una persona di 50 anni che ha fatto un volo di un paio di metri, per cause in corso di accertamento. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e il ferito è stato stabilizzato e poi trasferito in codice di massima gravità all’ospedale di Baggiovara dove è stato preso in carico dal trauma team. Sono state valutate fratture ed eventuali lesioni interne ed è rimasto a lungo al pronto soccorso in osservazione.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Fiorano per accertare la dinamica dell’infortunio: pare appunto che l’uomo sia caduto da una scala.