Calcio dilettanti, portiere colpisce con un pugno l’arbitro: squalificato per quattro anni e mezzo

Modena, 29 febbraio 2024 – Nicola Tonarini, portiere 27enne della Fonda Pavullese, squadra di calcio che milita in seconda categoria, è stato squalificato per quattro anni e mezzo per aver colpito al volto con un pugno l’arbitro durante la partita contro la Rubierese.

Questo quanto riporta il giudice sportivo a seguito della gara di domenica scorsa vinta a tavolino per 3-0 proprio dalla formazione reggiana. Il direttore di gara poco prima aveva espulso Tonarini per fallo da ultimo uomo. L’arbitro in quella occasione, avvenuta nel corso della partita disputata domenica scorsa proprio a Pavullo aveva anche indicato il dischetto, un calcio di rigore. Questa la motivazione della maxi squalifica che terrà l’estremo difensore Nicola Tonarini lontano dal campo fino all’agosto del 2028: “Il portiere – si legge – correva verso il direttore di gara proferendo nei suoi confronti espressioni gravemente ingiuriose e minacciose. L'arbitro, nell'indietreggiare per evitare una aggressione, veniva raggiunto frontalmente dal giocatore il quale lo afferrava al polso sinistro con forza, strattonandolo all'altezza del petto con la mano destra. A questo punto l'arbitro, al fine di allontanarlo fischiava ripetutamente. Il giocatore reiterava le condotte ingiuriose e minacciose e tentava, senza riuscirvi, di togliere il fischietto dalla bocca del direttore di gara. A quel punto il Tonarini colpiva violentemente il direttore di gara con un pugno alla mandibola sinistra, causandogli una immediata perdita di equilibrio ed un forte dolore. Il direttore di gara, nonostante il colpo ricevuto, riusciva a stare in piedi e, seppur barcollando, si dirigeva verso lo spogliatoio, venendo rincorso da Tonarini il quale continuava ad urlare espressioni ingiuriose e minacciose”. Nella ricostruzione dell’episodio si aggiunge anche come le espressioni minacciose sarebbero andate avanti una volta fuori dall’impianto sportivo. Il direttore di gara, come da referto del pronto soccorso, ha riportato una prognosi di tre giorni. La gara, sospesa, è stata vinta a tavolino per 3-0 dalla formazione ospite.