Camion si incastra nel sottopasso

Mattinata non priva di difficoltà per la viabilità sassolese, quella di ieri. Un camion è infatti rimasto ‘incastrato’ nel sottopasso che da via Palestro, intersecando via Radici in Monte, immette su via Ancora provocando la chiusura della struttura, riaperta solo a ora di pranzo. Sul posto, per le operazioni che hanno ‘disincagliato’ l’autoarticolato, anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della stazione cittadina e la Polizia Municipale, che si è vista costretta a chiudere il tratto di via Ancora più prossimo al sottopasso per garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di ripristino. Sul posto anche tecnici di Fer dal momento che sopra al sottopasso corre la linea ferroviaria che collega Sassuolo al capoluogo reggiano: come detto, non sono state rilevate criticità riguardo la stabilità del ponte e la situazione si è normalizzata prima delle 13.