"Cancelli aperti per non romperli"

"Non vorremmo che questo posto diventasse degradato, abbandonato, per colpa del lassismo che stanno dimostrando proprietà e Comune – dice Carlo Bedendo –. Non curano palazzine nuove come queste, dove ci sono persone che lavorano e che pagano un affitto. Non è questo il modo di gestire un progetto simile. Impiegano tre mesi per aggiustare un cancello, due settimane per un ascensore. E poi, per evitare che il cancello di entrata ai garage si logori troppo hanno deciso di lasciarlo aperto secondo fasce orarie. Però, spesso capita che la fascia di apertura sia da mezzanotte in poi. Quindi ci obbligano a lasciare l’auto di notte praticamente all’aperto".