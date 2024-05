Cantiere entro l’estate per la Bretella di Fossoli

Inizieranno entro l’estate i lavori per la cosiddetta ‘Bretella’ di Fossoli, l’opera destinata a collegare la zona industriale degli ‘autotrasportatori’ della frazione con quella di Carpi di via dell’Industria, a partire dalla rotonda di via Guastalla. In merito all’asse viario, che completerà la tangenziale nord-ovest, la Stazione Unica Appaltante dell’Unione ha, infatti, affidato i lavori alla ditta ‘L.S.I., Lavori Stradali ed Idraulici s.r.l.’ di Lagonegro (Potenza). L’importo complessivo dell’opera è di 14,5 milioni di euro; nello specifico queste sono le cifre per le varie voci: 6.947.126,90 euro di lavori, 1.402.049,55 euro di manodopera, 265.663,39 euro per oneri per la sicurezza; poi 2,6 milioni di euro per espropri, quasi un milione per spese tecniche di varia natura (dai monitoraggi ambientali ai collaudi, compreso il controllo archeologico in corso d’opera ecc.); e quasi 1,5 milioni di euro fra imprevisti e ‘risoluzione interferenze’ con le varie reti di utenze (gas, acqua, luce, telefonia ecc.). L’Iva complessiva sfiorerà i 900mila euro. Il progetto prevede precisamente il "completamento della tangenziale nord-ovest nel tratto tra le vie Guastalla e la S.P. 413 Romana Nord (Bretella di Fossoli), realizzazione di una rotatoria tra le vie Guastalla e la tangenziale ‘Bruno Losi’ e del collegamento ciclabile con la zona autotrasportatori".

Per quanto riguarda le tempistiche, la durata del cantiere è stimata in 18 mesi, a partire presumibilmente da settembre 2024. Il bando, uscito a fine 2023, prevedeva una procedura aperta, di rilevanza europea, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: l’affidamento lavori era stato annunciato per questa primavera, e così è stato. Il progetto della ‘Bretella’, interamente finanziato dal Comune, è uno degli interventi più importanti, non solo sul piano economico, di questo mandato amministrativo: una vera e propria ‘rivoluzione’ nella viabilità cittadina, che consentirà in futuro di spostare il traffico di attraversamento dalla tangenziale ‘Losi’ al nuovo asse, decongestionando le altre zone.

"Sono finalmente stati aggiudicati i lavori per la realizzazione della ‘Bretella’ per Fossoli – commenta Riccardo Righi, assessore all’Urbanistica –. Salvo imprevisti, la realizzazione dell’opera inizierà questo settembre e verrà completata a inizio 2026. Un’infrastruttura strategica che permetterà un miglior collegamento tra il casello A22 e la zona autotrasportatori, oltre a prevedere l’accesso a quella che sarà l’area del nuovo ospedale di Carpi. Unitamente alla Bretella saranno realizzate altre due opere, la rotonda Bruno Losi - Via Guastalla e una ciclabile che collega la città di Carpi alla zona autotrasporti".

Maria Silvia Cabri