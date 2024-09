"Cantiere in via Mazzini, negozi penalizzati"

"Io ho lavorato fino al 14 agosto, ho chiuso qualche giorno e stamattina, proprio mentre chiudevano la strada, ho riaperto, non senza sorprendermi, anche perché nessuno aveva avvertito né me ne gli altri commercianti. Diciamo che non è il modo migliore per aiutare il commercio che, come noto, non se la passa benissimo". Monta la polemica a Sassuolo, dove ieri mattina Hera ha allestito un cantiere che ‘chiude’ al traffico il tratto di via Mazzini che collega(va) via Aravecchia a viale XX settembre per il disappunto, diffuso, di commercianti e residenti. Tratto centralissimo, interessato da un più ampio intervento che Hera e il Comune avevano annunciato all’inizio di agosto e che, suddiviso in cinque tranches, la prima delle quali ha riguardato il tratto di via Mazzini tra viale Gramsci e via Aravecchia, doveva concludersi (‘indicativamente’, precisava la nota diffusa allora) sabato scorso, con il completamento dell’ultima fase. I lavori, fa sapere la multiutility, sono invece ricominciati ieri mattina: "il cantiere – scrive Hera – interessa il tratto di strada compreso tra le vie Aravecchia e XX Settembre, che è stato chiuso al traffico per una durata di cinque giorni". Detto che l’intervento (programmato in accordo con il Comune, si legge sulla nota diffusa nel pomeriggio con cui si è dato conto dell’accantieramento) ha l’obiettivo, scrive Hera, ‘di rendere la rete più performante e fornire quindi un migliore servizio alle utenze, compreso il vicino teatro Carani’ e avrà una durata di 15 giorni - se necessario i lavori saranno temporaneamente sospesi per permettere lo svolgimento del Festivalfilosofia - resta da aggiungere come il tratto di via Mazzini chiuso ieri dovrebbe essere comunque riaperto al traffico veicolare, con carreggiata ristretta, entro la fine della settimana. Nel frattempo, non si può dire i commercianti che hanno vetrine su quel tratto di strada e quanti su quel tratto, o sul primo di viale XX settembre, accedono alle autorimesse, o quelli che entrano in ZTL dal ‘varco’ di via Mazzini l’abbiamo presa bene, ma questa è un’altra storia. Di cui fa sintesi la dichiarazione riportata in apertura, che si aggiunge ad altre, irriferibili, che mettono in discussione una tempistica quantomeno approssimativa nella gestione dei lavori e soprattutto la carenza di comunicazione. Hera, dal canto suo, assicura "il massimo impegno nel contenere i tempi dei lavori" e ricorda che "in caso di urgenza è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione".

Stefano Fogliani