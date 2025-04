Cantiere in via Panni. Lavori all’ingresso degli orti per gli anziani

I lavori di spostamento dell’ingresso al parcheggio degli orti degli anziani, oltre alla realizzazione di un rialzo volto alla moderazione della velocità, con estensione del limite a 30 chilometri orari tra il sottopasso ferroviario e la rotatoria tra le vie Panni-Rosselli, prenderanno il via domani. Lo ha comunicato l’assessore ai Lavori pubblici e Mobilità Giulio Guerzoni in Consiglio comunale rispondendo all’interrogazione, sul tema di Elisa Rossini (FdI), trasformata in interpellanza. L’assessore ha precisato che l’intervento voluto dall’Amministrazione comunale migliorerà la sicurezza stradale e la fruibilità dell’attraversamento pedonale, a beneficio di tutta la cittadinanza e di tutte le realtà che sono interessate da quel tratto, compresi gli Orti per anziani e l’Istituto Charitas.

L’intervento, del valore complessivo di 60 mila euro e che avrà una durata di circa tre mesi, riguarda nel dettaglio la chiusura dell’attuale carraio con rete metallica a integrazione dell’esistente, la messa in quota del marciapiede ciclopedonale e la realizzazione di un nuovo carraio una cinquantina di metri più a est, oltre alla riorganizzazione della sosta interna al parcheggio e al riposizionamento dei cassonetti di raccolta dei rifiuti. In corrispondenza del nuovo accesso verrà realizzato un attraversamento pedonale rialzato, oltre a segnaletica orizzontale e verticale di integrazione.

La nuova configurazione del tratto garantirà adeguata visibilità rispetto alle correnti di traffico insistenti su via Panni, anche in considerazione della presenza del percorso ciclopedonale sul lato sud (orti). In particolare, in uscita dal parcheggio dell’Istituto Charitas è prevista l’introduzione di segnaletica stradale verticale di direzione obbligatoria a destra su via Panni (verso il sottopasso), quindi con manovre veicolari alla mano per l’ingresso e l’uscita dall’area di sosta. L’assessore ha quindi ricordato che, già sul lato ovest di via Panni, compreso tra la ferrovia e via Giardini, l’Amministrazione ha predisposto interventi di calmierazione del traffico veicolare e che, i diversi interventi complementari di adeguamento funzionale e migliorie alla viabilità non sono di competenza del progetto di Fer. Quest’ultimo ha riguardato la realizzazione del sottopasso di via Panni per l’eliminazione del passaggio a livello della linea ferroviaria Modena-Sassuolo, infrastruttura dotata di un percorso dedicato a ciclisti e pedoni per consentire una maggiore percorribilità. L’intervento di Fer è infatti frutto di un accordo tra Comune e Ferrovie volto alla realizzazione di interventi infrastrutturali volti alla razionalizzazione e al miglioramento delle condizioni di sicurezza di punti di interferenza fra la viabilità stradale e la rete ferroviaria regionale Modena-Sassuolo.