Cantieri in via Farini e Rua Muro

Oggi e domani saranno attuate modifiche alla viabilità rispettivamente nelle vie Farini e Rua Muro in centro storico.

In particolare, oggi sarà sospesa la circolazione stradale in via Farini, all’altezza del civico 61, per consentire lavori in un fabbricato privato; sarà comunque garantito l’accesso alle proprietà laterali e attività.

Nei tratti a monte e a valle del cantiere, dove è previsto il divieto di sosta, infatti, il transito sarà temporaneamente regolato a doppio senso di circolazione e senso unico alternato disciplinato da movieri.

I veicoli in uscita da via Taglio, da via Fonteraso e da quel lato di via Farini, in particolare, saranno indirizzati con apposita segnaletica verso largo san Giorgio e piazza Roma, dove verranno temporaneamente spostati i dissuasori di transito.

Domani invece, sarà interrotta la circolazione in via degli Adelardi in corrispondenza dell’incrocio con via rua Muro per un intervento urgente alla rete idrica.