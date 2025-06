Cantieri infiniti in via Roosevelt, in Consiglio il 26 giugno

Si svolgerà il 26 giugno, dalle 19, il Consiglio comunale aperto alla cittadinanza avente come tema la situazione di via Roosevelt. A farne richiesta sono stati i consiglieri di Fratelli d’Italia: "Abbiamo chiesto un Consiglio aperto, in quanto il tema della viabilità, in particolare della zona di via Roosevelt, è di grande rilevanza pubblica come dimostrano l’istituzione di comitati, la raccolta firme voluta dai commercianti e la creazione di un tavolo di confronto tematico con l’Amministrazione comunale. Un Consiglio comunale aperto, per dare modo ai diretti interessati e alla cittadinanza di intervenire e dire la propria opinione".

All’ordine del giorno, nello specifico, vi sono: un’interrogazione del gruppo consigliare Fratelli d’Italia relativa al progetto di desigillazione di via Roosevelt; una mozione sempre di Fratelli d’Italia relativa al risarcimento da parte dell’amministrazione comunale nei confronti dei commercianti interessati dai cantieri in corso; una mozione del gruppo consiliare Forza Italia relativa al rispetto degli accordi presi con i commercianti di viale Roosevelt.

La pubblicità della seduta verrà garantita attraverso la diretta streaming trasmessa sul canale Youtube del Comune di Carpi: https://www.youtube.com/user/comunedicarpi.