"Capodanno, regole troppo rigide"

Se da una parte l’amministrazione esprime soddisfazione per la festa di Capodanno organizzata al Palaghiaccio (400 presenze), dall’altra è chiamata a giustificare l’atteggiamento tenuto nei confronti degli organizzatori dell’evento al Palazzetto dello Sport "Simoncelli", annullato tra le polemiche.

Lista "Mirandola 50mila" e Pd pretendono se ne discuta in consiglio comunale, ma intanto il gruppo organizzatore "Il Capodanno di Mirandola" fa sentire la sua voce. E con un comunicato rilancia i sospetti che si sia giunti al diniego della autorizzazione per un "atteggiamento politico ed amministrativo che, a nostro avviso – denunciano – non solo è stato eccessivamente rigido, ma sembrava quasi preordinato a ostacolare lo svolgimento dell’evento.

Quattro pagine di verifica, trenta punti irrisori per il corretto svolgimento della manifestazione… non sembrano eccessivi? Noi, in 10 anni di eventi, organizzati su tutto il territorio nazionale, non li abbiamo mai ricevuti se non per eventi con affluenze superiori alle 20.000 persone".