Carpi, autorete fatale. Il Gubbio ne approfitta

CARPI

0

GUBBIO

2

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Cecotti, Zagnoni, Panelli, Rigo (1’st Verza); Mandelli, Casarini, Figoli (39’st Campagna); Puletto; Saporetti (17’st Cortesi), Sall (40’pt Gerbi). A disp. Lorenzi, Theiner, Calanca, Rossini, Tcheuna, Visani, Amayah, Stanzani, Fossati. All. Serpini.

GUBBIO (4-3-3): Venturi; Zallu, Rocchi, Tozzuolo, Corsinelli; Rosaia, Proietti (22’st Faggi), Iaccarino (22’st D’Avino); Spina (43’st Maisto), Tommasini, D’Ursi (32’st Di Massimo). A disp. Bolletta, David, Franchini, Rovaglia. All. Fontana.

Arbitro: Peletti di Crema

Reti: 25’st autorete Panelli, 48’st Tommasini

Note: paganti 230, abbonati 470. Ammoniti Gerbi, Cecotti. Angoli 9-5. Recupero 1’pt e 4’st.

La differenza fra il Gubbio, che torna al nono posto e si candida per un posto nei playoff, e il Carpi, che con un punto in 3 gare vede allontanarsi a -3 gli spareggi (in attesa di timbrare la salvezza non ancora matematica), sta in quel flipper che al 70’ sblocca lo scontro diretto, fino a lì vissuto sul filo dell’equilibrio. Come a Campobasso, ancora un "gollonzo" condanna la squadra di Serpini, perché sulla punizione di Spina, la sponda aerea di Rocchi trova la respinta goffa di Sorzi che fa sbattere la palla sul petto di Panelli e poi nel sacco. Fino a lì le due squadre si erano equivalse, in una gara ricca di occasioni (almeno 5 nitide per parte), in cui ancora una volta i biancorossi hanno pagato le polveri bagnate dei propri attaccanti, con Sall (ko quasi subito per un problema muscolare), Saporetti e il subentrato Gerbi incapaci di centrare la porta. Senza Cortesi, in panchina non al meglio, il Carpi fatica a pungere e soffre nella prima mezz’ora il palleggio del Gubbio che crea un paio di occasioni. La prima con Tommasini che gira alto dal dischetto, poi diventa grande protagonista Sorzi che salva tre volte lo 0-0, due volte su D’Ursi, ma soprattutto sul corner seguente murando con la mano da mezzo metro la girata di Tommasini, lasciato inspiegabilmente solo in area piccola. Il Carpi si era visto a sprazzi, prima col destro a giro di Sall fuori di poco, poi con un buon finale di tempo. E’ Mandelli a calciare fuori sull’uscita di Venturi dopo il bel triangolo con Casarini. Dal lancio di 70 metri di Rigo nasce invece il lavoro di Saporetti per Casarini, murato a due passi dalla porta, quindi prima del riposo Gerbi rifinisce per Saporetti che al volo non trova la porta. Nella ripresa meglio i biancorossi in avvio, Casarini però da due passi non trova la porta, poi la bordata di Gerbi rifinito da Cecotti viene murata a Venturi battuto, quindi è Figoli che manda alto dal limite. Il Gubbio che sembra aver perso le distanze invece si vede con Tommasini (si allunga Sorzi), ma poi viene soccorso dalla dea bendata con l’autorete di Panelli. Nel finale c’è anche Cortesi per l’assalto, ma il Gubbio difende con 11 uomini e a parte l’ennesimo tiro alto (Mandelli) e un mani plateale in area di Rosaia con la palla che però prima gli era schizzata sulla coscia, i biancorossi non trovano fortuna. Anzi, al 93’ tutti in avanti subiscono il 2-0 di Tommasini lanciato da Faggi.

Davide Setti