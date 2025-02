Carpi e l’incognita Lucchese

Dieci gare da giocare, 30 punti in palio e 11 formazioni in ballo per la salvezza. Si preannuncia un finale di stagione da brividi nel girone "B" di Serie C col Carpi che dopo la sconfitta con la Pianese è scivolato al 14° posto, praticamente equidistante dai playoff (-2) e dai playout (+3). Ma dal Gubbio decimo, quindi al momento nei playoff, che ha 34 punti nessuno può ancora ritenersi tranquillo. La classifica attuale andrà ovviamente ridisegnata a breve visto che sono attesi (prossima settimana?) i 4 punti di penalizzazione alla Lucchese per non aver pagato lo scorso 16 febbraio gli emolumenti e le ritenute Irpef del terzo bimestre che andava dal 1° novembre al 31 gennaio. I toscani – che sabato riceveranno il Carpi – scenderanno così da 30 a 26 punti e saranno dunque a -6 dal Carpi la prima squadra della zona playout. La Lucchese, che al momento non ha più una società alle spalle e a Sestri è andata grazie a un ristorante locale che ha pagato le spese, dovrà poi passare attraverso le forche caudine della scadenza del prossimo 16 aprile quando dovrà pagare la mensilità di febbraio. Se non dovesse farcela arriverebbero altri 4 punti, ma non è chiaro se saranno irrogati in questa stagione come direbbe la logica (mancherebbero ancora 2 giornate da giocare) o in quella successiva. Un’incertezza che condizionerà tutta la volata salvezza in cui però il Carpi ha ancora la certezza di essere padrone del proprio destino: per arrivare a quota 42, che salvo sorprese dovrebbe essere quella della salvezza diretta, mancano 10 punti da conquistare in 10 giornate, con gli scontri diretti con Gubbio, Legnago e Sestri in casa da non fallire.

Dal campo. Ieri la ripresa in vista di Lucca, in cui a parte Forapani mister Serpini ha avuto tutta la rosa disponibile. Anche Contiliano ha lavorato in gruppo, saltando solo la partitella e oggi avrà l’ecografia di controllo che dovrebbe confermarlo abile per la sfida in Toscana, dove di certo torneranno Figoli e Puletto dalla squalifica, così come Tcheuna potrebbe avere il primo step di disponibilità dopo quasi 3 mesi.

Panchine. E’ arrivato ieri il cambio in panchina numero 18 nel girone "B" di Serie C. Il Milan Futuro ha esonerato Daniele Bonera, affidando la squadra a Massimo Oddo, l’anno scorso al Padova. I rossoneri sono la 13esima squadra sulle 20 del girone ad aver deciso per un cambio di guida tecnica: al momento le 7 panchine rimaste identiche da inizio anno sono quelle di Carpi, Lucchese, Pescara, Rimini, Torres, Entella e Vis Pesaro.

Davide Setti