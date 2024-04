Carri e mercati, ecco la festa dei ciliegi in fiore

La città di Vignola si appresta a celebrare la 53° Festa dei ciliegi in fiore, evento organizzato dal Centro Studi Vignola, con il patrocinio del Comune, che ogni anno richiama migliaia di visitatori nella città delle ciliegie. L’inaugurazione è in programma sabato prossimo alle 10 davanti all’ex mercato ortofrutticolo, all’interno del quale sarà allestita come da tradizione la mostra mercato di prodotti artigianali, industriali e alimentari. In viale Mazzini invece, sia sabato sia domenica, spazio ai produttori e commercianti di fiori, che esporranno e venderanno diversi tipi di fiori e piante. Ancora sabato 6, tra i tanti eventi in programma ci saranno il "Mercatino dell’insolito" in via Bonesi e, nella rocchetta e nella corte della rocca di Vignola, alla 15,30 inaugurerà la mostra "Il Giappone", allestita e curata da Franca Bacchelli. A pochissima distanza, nella sala della Meridiana del castello, mostra – concorso di pittura contemporanea "Pier Paolo Germano Tassi", in ricordo di Giuliana Zagnoli. Domenica 8 aprile la manifestazione vivrà uno dei suoi momenti clou, con la prima sfilata dei carri in fiore. Il tema scelto per quest’anno spazia dalle grandi leggende a celebri cartoni animati, passando per indimenticabili serie tv. Complessivamente saranno 7 i carri in gara. Aprirà "Robin Hood l’origine della leggenda", a cura del gruppo "Amici Miei", e seguiranno quindi "Guerre stellari nella valle dei ciliegi" con "L’Urtiga", "Harry Potter i maghi della ciliegia d’oro" a cura di "Quelli di Brodano", "Ben Hur" dei "Ragazzi di Ca’ di Sola", "Piccoli, gialli e cattivissimi: siamo i Minions" dell’Asilo di viale Mazzini, "Madagascar" a cura del gruppo Rio Gamberi di Castelnuovo Rangone e "Jurassic Park" realizzato da "Gli Intoccabili". Per consentire l’allestimento e lo svolgimento della Festa, sarà chiuso al transito e alla sosta l’ex mercato ortofrutticolo dalla mezzanotte di oggi fino alle 24 di mercoledì 17 aprile, con rimozione forzata degli eventuali veicoli che non rispettino il divieto. Ad eccezione, naturalmente, dei mezzi di soccorso, delle Forze dell’ordine e dai mezzi autorizzati. Come sempre, i due mercati ambulanti del giovedì che coincidono con la manifestazione, quelli di giovedì 4 e giovedì 11 aprile, si svolgeranno nelle strade limitrofe, al di fuori della consueta area dell’ex mercato ortofrutticolo. Il programma completo della festa è consultabile su https://www.centrostudivignola.it/.

Marco Pederzoli