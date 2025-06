Castelvetro, dopo 2 anni torna Mercurdo il mercato dell’assurdo

Dopo due anni, secondo la tradizionale cadenza biennale in vigore dal 2000 (le prime edizioni degli anni 90 furono annuali), sabato 14 e domenica 15 giugno ritorna a Castelvetro la popolarissima manifestazione "Mercurdo, il mercato dell’assurdo". Da ormai trent’anni a questa parte le vie del borgo storico diventano per due serate il palcoscenico per performance inaspettate, spettacoli bizzarri, installazioni ed opere nate da intuizioni visionarie che richiamano centinaia di persone ad ogni edizione. Il calendario degli spettacoli e delle attrazioni anche quest’anno è particolarmente ricco, caratterizzato da performance di grande richiamo e originalità, molte delle quali inedite sul palcoscenico del Mercurdo. Fra le attrazioni non stop si segnala "La piccola fiera della paura, Teatrino Lambe lambe", presentata dalla compagnia OTA di Ferrara. Fra gli spettacoli, la compagnia Igniferi dalla Repubblica Ceca presenterà "Inner Fire", una guerriera pronta a proteggere il mondo dalle forze oscure e, solo domenica, Rufino Clown in "Gran Teatro Dentro", un intervento teatrale per immergersi in un mondo onirico e poetico ispirato a Giona nel ventre della balena. Rosalinda Lo Truglio, assessora alla Cultura del Comune di Castelvetro, spiega: "Il Comune ha lavorato fianco a fianco con alcuni dei primi artisti e organizzatori del Mercurdo, per riportare all’interno della manifestazione lo spirito con cui l’evento era nato. Non mancheranno comunque le proposte de l’Ufficio Incredibile che anche quest’anno riporterà nel centro storico di Castelvetro artisti stravaganti e ammaliatori, animali fantastici, creature magiche". m.ped.