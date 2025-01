"Cau, una risorsa per i fuorisede"

"Vengo dalla provincia di Mantova ma vivo qui come studentessa da parecchi anni – commenta Alice Gavarini, 24 anni –. Mi sono rivolta ai Cau per una problematica minore, ma non avendo il medico di base qui e non potendo tornare a casa, ho preferito usufruire del servizio del Cau invece che sobbarcarmi delle lunghissime attese del Pronto soccorso. Anche al Cau ci sono attese, però sono rimasta comunque soddisfatta. Vista la mia problematica il Cau era la soluzione più adatta. Penso che per gli studenti e soprattutto per i fuorisede questo servizio è molto importante. In Lombardia non c’è, ma credo che sarebbe utile introdurlo".