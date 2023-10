Cazzullo racconta la nascita di Roma

Questa sera alle 21 al teatro Fabbri il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo presenterà il suo ultimo libro, dal titolo "Quando eravamo i padroni del mondo. Roma: l’impero infinito" (Milano, HarperCollins editore). Per l’occasione, con i suoi intermezzi musicali, parteciperà anche il cantante Lalo Cibelli. Il libro racconta la fondazione mitica di Roma, dal mito letterario di Enea a quello di Romolo. Quindi passa all’età repubblicana, con gli eroi disposti a morire per la patria. Sul finire di quest’epoca si collocano avventure di golpisti come Catilina e di rivoluzionari come Spartaco, lo schiavo che ha ispirato ribelli di ogni epoca. Ecco poi le straordinarie vicende di Giulio Cesare e di Ottaviano Augusto e quella dell’imperatore Costantino.