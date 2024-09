Cena dei commercianti in centro

Atmosfera di festa mercoledì sera sotto il portico del Grano di corso Alberto Pio, dove una trentina di commercianti del centro storico si sono trovati a cena, con i tavoli apparecchiati sotto le volte. "Abbiamo voluto creare un’occasione per stare insieme, ritrovarci e gettare le basi per un percorso positivo con l’amministrazione – afferma Giorgio Lugli, ideatore della serata poi realizzata insieme a Luca Semellini, Moreno Cavaletti e l’associazione ‘Carpi C’è’ –. Tutti sono rimasti contenti e vogliamo organizzare altre cene, magari in altre location, per valorizzare le varie vie del centro, da corso Fanti a corso Cabassi, e via Aldrovandi. E, se sarà possibile, ci piacerebbe aprirle anche ai non commercianti: è un modo per stare insieme, conoscersi e socializzare". Presente alla cena anche Paola Poletti, commerciante storica di corso Roma e ora assessore al Commercio e Promozione della città

m.s.c.