Cercansi due lattonieri e muratore con esperienza

Il Centro per l’Impiego di Carpi fa presente che una azienda del settore edile di Carpi sta cercando 1 muratore con esperienza e in possesso della patente categoria C. La persona da assumere si dovrà occupare dell’approvvigionamento dei cantieri con guida autocarro. E’ richiesta la disponibilità ad effettuare trasferte sul territorio provinciale per recupero materiali presso fornitori. Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato e con orario a tempo pieno. Il Centro impiego di Carpi inoltre ha ricevuto la segnalazione che Biemme Coperture srl ricerca 2 lattonieri che saranno impiegati per lo smontaggio e montaggio di lattonerie, la posa di guaine e manti di copertura. La proposta di lavoro è rivolta tanto a profili di candidati con esperienza che profili da formare mediante apprendistato professionalizzante. E’ richiesto il possesso della patente B e la disponibilità ad effettuare trasferte presso clienti e cantieri. Il contratto di lavoro proposto sarà commisurato all’esperienza dei candidati/e. Orario di lavoro full time. Domande entro il giorno 15/04/2024 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe.