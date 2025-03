Certamen, torna in presenza la gara di greco e latino

Si terranno giovedì le prove dell’edizione 2025 del Certamen mutinense carolinum ’Francesca Meletti’, competizione organizzata dal Liceo classico e linguistico Muratori San Carlo di Modena e dalla dirigente scolastica Giovanna Morini. Le prove si svolgeranno in presenza, dopo alcuni anni in cui si è svolta online, e si sfideranno circa 95 studenti del quarto e del quinto anno di 12 licei italiani, in rappresentanza di tre Regioni. Presiede la Commissione esaminatrice, composta da ex docenti e dirigenti, or Renzo Tosi, già ordinario di lingua e letteratura greca presso Unibo e Presidente dell’Associazione italiana di cultura classica. Le prove consisteranno in una traduzione di latino o di greco, in base all’iscrizione dei candidati, di un autore significativo della tradizione classica, corredata di un commento linguistico, stilistico e tematico. La premiazione avrà luogo il 3 maggio.