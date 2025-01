Certificato per la parità di genere: il premio va alla Vis Hydraulics

Vis Hydraulics ha ottenuto la certificazione per la parità di genere, un riconoscimento che premia l’impegno a promuovere un ambiente di lavoro inclusivo, equo e rispettoso delle pari opportunità. Il risultato ottenuto è frutto delle iniziative messe in atto da Vis, fra le quali personale femminile pari al 63% (ben oltre la media del settore), un tasso di rientro post-congedo parentale dell’87%, il bonus bebè che ha supportato oltre 90 famiglie dal momento della sua introduzione, un divario retributivo inferiore al 10% per ogni livello contrattuale, strumenti di conciliazione vita-lavoro come il part-time, la flessibilità oraria e benefit personalizzati.

"Questo riconoscimento non è solo una conferma delle politiche aziendali, ma un segno tangibile dell’impegno costante verso la creazione di un ambiente di lavoro dove l’inclusione è al centro della cultura aziendale – dichiara Adamo Venturelli, amministratore delegato di Vis –. La parità di genere è una delle nostre priorità strategiche e il raggiungimento di questa certificazione rappresenta un passo fondamentale verso l’obiettivo di diventare un esempio di eccellenza inclusiva. Non è solo un obiettivo da raggiungere, è un principio che viviamo ogni giorno con il nostro lavoro, con i nostri valori. Questo risultato motiva la nostra azienda a fare ancora di più e ancora meglio, per garantire che ogni persona, indipendentemente dal genere, possa esprimere appieno il proprio potenziale".

Introdotta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, la certificazione per la parità di genere rappresenta uno strumento per ridurre il divario di genere nelle aziende italiane. L’Italia continua ad affrontare significative sfide in termini di parità di genere e questa certificazione valuta l’impegno aziendale in sei aree principali: cultura e strategia aziendale, governance, processi HR, equità retributiva, work-life balance, e tutela da discriminazioni e molestie.

