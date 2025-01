Cervi e lupi in un ’click’

Un ‘nuovo’ lupo solitario è apparso nella zona appenninica di Fiumalbo, protagonista di un assalto a sei cervi sulle penici montuose di Fiumalbo, in un filmato immortalato da foto-trappole. Si tratta di una delle ultime scene di vita selvatica nell’Appennino Modenese offerte da ‘Wild Appennines’ sito web scientifico esperto di foto-trappolaggio che tiene monitorata la presenza degli animali selvatici nei nostri monti. Le immagini - dicono i referenti di Wild Appennines- mostrano la fuga di un branco di 6 cervi che pascolavano nel campo, scappati in massa dopo che un nuovo lupo solitario gli ha teso un agguato in una notte di bufera. Tre cervi si sono divisi passando per il bosco, azionando la fototrappola che ne filma la fuga mentre s’ intravedono gli altri tre che continuano a fuggire inseguiti dal lupo di corsa che non riesce a prenderli. Così, successivamente il lupo decide di tentare a seguire gli altri tre fuggiti nel bosco, attivando anche lui la fototrappola che lo riprende mentre fiuta le tracce…ma ormai, il suo tentativo di predazione è stato fallimentare. g.p.