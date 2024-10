Chef Express, cambio al vertice. Il nuovo ad è Nicolas Bigard

Il consiglio di amministrazione di Chef Express S.p.A., la società che gestisce tutte le attività di ristorazione del Gruppo Cremonini, ha nominato Nicolas Bigard nuovo amministratore delegato dell’azienda. Nato a Laxou, nella regione della Lorena (Francia) il 14 febbraio 1974, Nicolas Bigard ha studiato Legge all’Università di Nancy e ha poi conseguito la laurea specialistica (BTS) in catering e hotellerie all’Università di Parigi. Bigard ha dichiarato: "Sono grato per la fiducia dimostrata nell’affidarmi questo importante incarico alla guida di Chef Express, la principale società di ristorazione nel nostro Paese controllata da una proprietà interamente italiana. Il mondo della ristorazione sta vivendo una fase di grandi cambiamenti e la sfida sarà di proseguire nello sviluppo dell’azienda interpretando al meglio le nuove tendenze e bisogni dei consumatori in tutti i canali dove siamo presenti".

Chef Express è la società che gestisce tutte le attività di ristorazione del Gruppo Cremonini, con oltre 560 punti vendita e un fatturato 2023 di 779,8 milioni di Euro, di cui il 54% derivante dalle attività in concessione (stazioni, aeroporti e autostrade, e a bordo treno). Chef Express è leader in Italia nel segmento dei buffet di stazione, con punti vendita in 54 scali ferroviari, è presente nel settore della ristorazione aeroportuale in 15 aeroporti italiani, e gestisce 57 aree di ristoro sulla rete autostradale italiana e sulle strade di grande comunicazione. Nel mercato della ristorazione a bordo treno Chef Express è uno dei principali operatori in Europa con oltre 120 treni serviti quotidianamente in 5 Paesi Europei.

m.ped.