Chi trova un vero amico trova un tesoro, i legami duraturi fanno bene all’umore e alla salute

Avere buoni amici con cui confidarsi, condividere interessi e trascorrere il tempo libero fa bene a sé stessi e all’umore.

L’amicizia non è solo una cura contro la solitudine ma fa vivere meglio e più a lungo. Il segreto della felicità però non è avere tanti amici: meglio averne pochi ma buoni.

Per diventare veri amici serve tempo: solo trascorrendo molte ore insieme si può creare un legame duraturo e di reciproca fiducia. Una ricerca dell’Università del Kansas ha stimato che ci vogliono almeno 200 ore per poter essere amici del cuore: servono impegno, pazienza e tempo per consolidare un rapporto.

Indipendentemente dal numero di amici che avete sui social network, gli amici veri si contano sulle dita di una mano.

Sono quelli che vi fanno divertire, sentire a vostro agio, ma soprattutto vi accettano così come siete.

Non dimenticate però che l’ingrediente di una vera amicizia è supportarsi nei momenti difficili. Ma lo sapevate che l’amicizia esiste anche nel regno animale? Per esempio, gli scimpanzè appartenenti ad un gruppo si considerano fra loro amici piuttosto che estranei.

Anche loro basano i rapporti amicali sulla stima e fiducia reciproca.