"Ci vorrà tempo prima che si fermi"

"La frana – conferma il professor Alessandro Corsini, docente di Geologia Applicata al Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche di Unimore - sta scendendo verso il torrente Dragone: conseguentemente l’area ed i volumi coinvolti aumentano. La velocità in quel settore è costante. Ci vorrà tempo perché la colata si arresti. Queste frane – spiega Corsini - si arrestano quando si creano le condizioni idrogeologiche e morfologiche per un nuovo equilibrio del corpo di frana. Il fatto è che, quando le masse in gioco sono così ingenti (si parla ormai di 3 milioni di metri cubi ndr), ciò può richiedere diverse settimane. Ma l’equilibrio è poi precario per mesi e anni. fondamentale ridurre l’esposizione al rischio. Anche una celere ed efficace risposta agli eventi consente di ridurre il rischio come si sta facendo in questi giorni a Boccassuolo". Al. Gr.