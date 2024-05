Cibo, cultura ed eccellenze. Così la Scozia arriva in ’piazza’

C’è grande attesa a Carpi per il ritorno in centro storico della manifestazione Regioni d’Europa – Mercati Internazionali che

porterà oltre 60 espositori internazionali tra Piazza Re Astolfo, Via Mazzini, Via Matteotti e Corso Pio. Dal 3 al 5 maggio la kermesse internazionale promette di attirare visitatori da tutta la regione e di riscuotere ancora enorme successo.

Per far comprendere lo spirto del format Mercato Europeo ed Internazionale bisogna immaginare che ci saranno delegazioni di Spagna, Scozia, Austria, Francia, Olanda, Grecia, Germania, Argentina, Brasile ma anche prodotti tipici alimentari ed artigianali da Sicilia, Puglia, Abruzzo, Calabria, Liguria e altre regioni. Il cibo di strada, quello di qualità, sarà protagonista ma affiancato all’artigianato. Dalla paella spagnola alla pyta greca, dagli arrosticini abruzzesi all’asado argentino, dalla focaccia ligure alle mini crepes olandesi, dalle dolci tette delle monache pugliesi alla picanha brasiliana, dalle bombette pugliesi alle creme al tartufo, dalle specialità siciliane alle birre scozzesi, ma anche dalle spezie di tutto il mondo alla bigiotteria d’elitè. Proprio la Scozia, come per la prima fortunata edizione 2023, sarà tra le protagoniste dell’evento. Allo stand della delegazione scozzese sarà possibile scoprire tanti prodotti di quella cultura: Irn Bru, birra, whisky, haggis, fudges, shortbread, le classiche sciarpe lambswool, cappelli, tazze, borse e tanti coloratissimi accessori in Harris Tweed, articolo in assoluto tra i più venduti durante Regioni d’Europa.