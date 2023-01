Cimone, 80 centimetri di neve: week-end da tutto esaurito per piste e baby-park

I livelli neve sulle piste del Cimone oscillano dai 60 agli 80 centimetri dopo le nevicate dei giorni scorsi e le previsioni meteo per oggi e per il week-end sono ottimali. Già ieri, col ritorno del sole, panorami mozzafiato con gli alberi ancora innevati e piste perfette. "Ci aspettiamo un fine settimana incredibile, finalmente dopo tante attese" dicono gli operatori del Cimone.

Sono infatti in funzione tutti gli impianti di risalita a Pian del Falco, Passo del Lupo, Lago della Ninfa, Cimoncino e Polle, con 50 km di piste e raccordi ben percorribili.

Si ricorda solo per le auto l’obbligo delle gomme da neve e si consigliano comunque le catene a bordo.

Aperte tutte le piste da fondo, da discesa e da bob alle Piane di Mocogno, così come le piste da sci nordico alla Boscoreale di Piandelagotti.

Tornano in funzione anche i quattro parchi per bambini dell’Appennino modenese: Baby Park Cimonelandia al Lago della Ninfa, Cimoncino Baby al Cimoncino di Fanano, Baby Park a cura di Jenny Kinderpark alle Piane di Mocogno. In questo periodo partono anche le promozioni.

Sul Cimone ad esempio, ’Voglia di neve’ valida per 2 persone propone due notti in Hotel in camera doppia, con trattamento di pernottamento e colazione, più tre giorni di Skipass (venerdì, sabato e domenica) con prezzo a partire da 226 euro. Temperature rientrate nelle medie stagionali, con minima ieri di meno 8,8 gradi sul Cimone e zero gradi a valle.

