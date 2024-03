’CineOutsider’, pellicole d’autore. Ecco tre gemme a riflettori spenti

Tre serate per altrettanti appuntamenti con il cinema del reale: inizia oggi, e continua per i due giovedì successivi, ‘CineOutsider’, la prima rassegna cinematografica al Cineporto dell’Emilia-Romagna firmata Scarabeo Entertainment (a Fiorano, in via Braida).

Al centro tre gemme del cinema d’autore italiano, in bilico tra finzione e documentario che, pur debuttando ai Festival, hanno avuto una distribuzione limitata nelle sale cinematografiche e che verranno introdotte da voci autorevoli del settore con la mediazione di Emilio Occhialini. Si parte appunto oggi, alle 21, con ‘Gigi La Legge’ di Alessandro Comodin, selezionato in anteprima al Locarno Film Festival nel 2022 e vincitore del premio del pubblico. Il critico cinematografico Roy Menarini presenterà la pellicola ambientata in uno strano mondo di provincia tra realtà e fantasia, un ritratto di osservazione quotidiana introspettivo e surreale al tempo stesso.

Giovedì 4 aprile sarà la volta di ‘Louisiana (The Other Side)’ di Roberto Minervini. A Mario Blaconà, critico cinematografico e giornalista per FilmTv e Filmidee, l’introduzione dell’opera che ha debuttato al Festival di Cannes 2015 nella sezione ‘Un Certain Regard’. ‘Louisiana’ è il racconto di un’umanità nascosta che abita ai margini della società, in una lotta per i propri diritti e contro la propria invisibilità.

A chiudere CineOutsider, giovedì 11 aprile, ‘La Timidezza delle chiome’ di Valentina Bertani: due gemelli omozigoti si confrontano con i limiti imposti da un mondo che sembra non essere fatto per accoglierli, senza avere paura di sbatterci contro. Il film, che nel 2022 ha debuttato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nella sezione Giornata degli Autori, sarà presentato da Caterina Bogno, redattrice per FilmTV e Spietati.it. "Ho pensato a CineOutsider come un modo per restituire visibilità a tre titoli rimasti immeritatamente ‘fuori dai riflettori’, un destino che condividono con i loro personaggi e con i luoghi che raccontano, con l’obiettivo di riscoprire la qualità e la bellezza che si possono trovare dove nessuno guarda – il commento di Alessandra Stefani, produttrice, regista, fondatrice di Scarabeo Entertainment e anche del Cineporto dell’Emilia Romagna –. Così anche noi, con il Cineporto, cerchiamo di superare schemi e stereotipi, per rendere questo hub il cuore pulsante di un territorio ricco di bellezza da scoprire e potenziale da esprimere", conclude Stefani presentando l’appuntamento.