Cisco e i suoi fratelli riportano tutto a casa

Chi ha avuto la fortuna di vederli dal vivo, non aveva molti dubbi che sarebbe finita così: il tour di ’Riportando tutti a casa’ diventerà un disco, anzi più di uno.

Lo sapeva già soprattutto chi c’era in una notte magica del dicembre scorso al teatro di Carpi, trasformata in una grande festa collettiva anche dopo lo show, continuando a cantare sotto i portici di piazza Martiri per ore con gli amici e addirittura con una coppia in viaggio di nozze venuta dall’Irlanda per vedere da vicino Cisco e i suoi pards, per dirla alla Tex Willer. Ovvero Stefano Cisco Bellotti, Giovanni Rubbiani e Alberto Cottica, tre dei fondatori dei Modena City Ramblers, poi usciti dal gruppo per ragioni diverse, perché la vita è un fiume che a volte porta lontano. Ma poi si può tornare e riportare tutto a casa.

Era il titolo del primo album dei Ramblers, ‘Riportando tutto a casa’, mutuato ormai trent’anni fa da un disco immortale di Bob Dylan. Era anche il pretesto per tornare a fare la musica del cuore, aggiungendoci il singolo ’Combat Folk’, e per ritrovare in quel concerto-evento di Carpi anche quasi tutti i vecchi amici dei Ramblers, come se il tempo non fosse mai passato se non sul colore dei capelli e sulle misure delle pance.

Bene, la cosa ha preso talmente piede, che il tour è poi continuato e ora Cisco e i suoi fratelli (ovvero Luciano Gaetani, Roberto Zeno, Marco Michelini, Massimo Giuntini, Max Frignani, Enrico Pasini e Bruno Bonarrigo) sono pronti per trasformarlo in un oggetto fisico. E’ appena partita ed è già a un buonissimo punto la campagna di crowdfunding per finanziare il progetto, tecnica di auto-produzione che ormai viene usata dal 90% delle band che non hanno contratti con le major. Molto apprezzata anche dai fans, che possono ricevere oggetti personalizzati e non semplici cd.

Il progetto del disco “Riportando tutto a casa - Trent’anni dopo” prevede la pubblicazione di un doppio cd e di un triplo vinile, al quale i finanziatori potranno abbinare oggetti di merchandising e addirittura un video ’dedicato’, basta scegliere il pacchetto che si vuole acquistare. La campagna è sul sito di Produzioni dal Basso all’indirizzo https://sostieni.link/36062 e si avvia ad un successo scontato, anche se è partita solo da pochi giorni (sabato 1 giugno).

Chi avesse bisogno di fugare qualche dubbio, potrà farlo venerdì sera a Fiorano: alle 21,30 la band si esibirà in piazza.