"Città in danza", successo per le nostre scuole. Podi per Massa Finalese, Novi e Bodylife 2.0

Un grande successo per le scuole modenesi nell’edizione 2024 di "Città in Danza", la kermesse Uisp Nazionale cui le coreografie da tutta l’Emilia-Romagna si sono qualificate grazie all’evento a tappe organizzato da Uisp Modena nella scorsa primavera, ovvero "Danzando in Tour – The lance dance", evento che anche nel 2025 animerà teatri e palestre da Modena a Reggio Emilia iniziando il 22 febbraio. Ma torniamo a "Città in Danza" con quattro podi complessivi per le scuole di Modena. Primo posto nella categoria Gruppi Junior Street Dance per Flashdance di Massa Finalese, con un’esibizione strepitosa che ha stregato la giuria: il loro "Shakevibes", dopo aver incantato il PalaMolza ad aprile ha dominato la scena anche a Torino, una delle due sedi di finale assieme a Roma e Matera, lo scorso 17 novembre. Due podi per Aneser Dance, la scuola di Novi che ha ottenuto il secondo posto nazionale con la coreografia di Sara Bencivenni "Gli anatroccoli e il brutto anatroccolo" nella categoria Gruppi Baby Classico e il terzo posto nella categoria Gruppi Open Contemporaneo con la coreografia "Solitudine è gelo per l’anima" sempre di Sara Bencivenni. All’Aneser Novi, all’intero gruppo avanzato, sono state assegnate anche due borse di studio: la prima per "Frascati in danza 2025", la seconda per il workshop "Al dance Festiv-al". Infine Bodylife 2.0 ha ottenuto il secondo posto nel passo a due moderno della categoria Children, vincendo al contempo come Aneser una borsa di studio per "Frascati in danza 2025". Come detto la danza Uisp Modena è pronta a tornare in pista nel 2025, con le tappe della sua kermesse che inizierà il 22 febbraio a Modena e si concluderà il 6 aprile a Reggio Emilia.