Cittadella, è un disastro. Lo Zenith gioca e domina

CITTADELLA 0 ZENITH PRATO 3

CITTADELLA (3-4-1-2): De Fazio; Boccaccini, Sabotic, Fort (1’st Marchetti); Manzotti (1’st Carretti), Mandelli (13’st Osuji), Mora (1’st Sala), Martey (27’st Sardella); Bertani; Formato, Guidone. A disp. Leonardi, Andreotti, Teresi, Rovatti. All. Gori

ZENITH PRATO (4-3-1-2): Brunelli; Fiaschi, Cela, Pupeschi, Perugi (37’st Messini); Moussaid, Nistri, Toccafondi (25’st Rosi); Kouassi (33’st Asproni); Cellai (20’st Mertiri), Falteri (29’st Tempestini), A disp. Casini, Cecchi, Landini, Longo. All. Settesoldi

Arbitro: Battistini di Lanciano

Reti: 2’ Cellai, 22’ Pupeschi, 42’ (rig.) Falteri

Note: ammoniti Kouassi, Mora, Carretti, Martey, Nistri, Perugi, Longo

Invece che il salto di qualità dopo 2 vittorie di fila, la Cittadella fa il salto nel buio e con un primo tempo disastroso (0-2 al 22’ e 0-3 prima del riposo) si arrende senza colpo ferire allo Zenith Prato. Uno stop pesante e in atteso nel risultato per la squadra di Gori che vede ridotto da 5 a 3 punti il margine sulla zona playout. Il tecnico per la prima volta conferma la stessa squadra di settimana precedente, ma l’avvio è stock: pronti, via e subito lo Zenith va in vantaggio con la discesa sulla sinistra Perugi che mette in area piccola un cross, Cellai tutto solo gira comodamente di testa in rete. Ancora pericoloso lo Zenith poco dopo, con Kouassi che prova il destro appena dentro all’area, ma la palla va oltre la traversa. Al 10’ sempre Kouassi sulla sinistra entra in area e prova il mancino che esce di poco a lato alla sinistra di De Fazio. E’ sempre lo Zenith padrone del campo al 22’ raddoppia: calcio d’angolo dalla sinistra, la palla attraversa tutta l’area e dalla destra arriva Pupeschi che in scivolata, al volo, insacca. La Cittadella sembra che non sia ancora entrata in campo. Sul finire della prima frazione Falteri su rigore firma anche il tris che chiude i conti. Gori nella ripresa mette Marchetti, Carretti e Sala passando al 3-4-3 ma grandi occasioni non arrivano. Ci prova dalla lunga distanza Boccaccini, ma non trova lo specchio della porta. Poi Formato con un rasoterra, ma la palla è lenta e fuori dallo specchio della porta e lo 0-3 non cambia più.