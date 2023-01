Cma, l’algoritmo nel sistema produttivo

Ilaria

Franchini*

La necessità di un’agricoltura più "sostenibile", in tempi di imprevedibilità, spinge verso l’innovazione tecnologica dei metodi colturali. Per perseguire questo obiettivo Legacoop Estense ha fatto incontrare la cooperativa Cma di Soliera, specializzata nella fornitura di servizi agro-meccanici e nella conduzione di terreni, la società modenese Ammagamma - che offre soluzioni di matematica avanzata per orientare le imprese verso nuove strategie produttive sostenibili - e il Crpa di Reggio Emilia, il centro di ricerche produzioni animali. Il progetto messo a punto dai tre partner, che ha già ricevuto un parziale finanziamento regionale, punta a ridurre sprechi e inefficienze e a favorire l’uso più efficace delle risorse, in particolare acqua, fertilizzanti, ma anche carburante. Obiettivo di Cma è realizzare un’esperienza che possa rappresentare poi un modello per affrontare l’imprevedibilità degli eventi naturali (meteorologici, epidemici, ecc.) che da sempre minacciano la buona riuscita dell’attività agricola, ma che mai come oggi sono difficili da gestire per l’eccezionalità del cambiamento climatico. Si è partiti dall’analisi e valorizzazione dei numerosi dati che la cooperativa da oltre 10 anni raccoglie, attraverso l’impiego di macchine agricole di ultima generazione, con l’intento di fornire ai suoi soci un supporto nelle scelte da adottare. Dallo studio dei processi (principalmente semina, conduzione agronomica e raccolta) e del complesso contesto in cui si inserisce l’attività sono stati collezionati e successivamente analizzati i dati resi disponibili. Grazie a questa attività, oggi Cma, attraverso un applicativo web basato su algoritmi di matematica avanzata, viene supportata nell’intero processo produttivo delle materie prime per l’alimentazione della vacca da latte. Mediante l’analisi e l’elaborazione dei dati a disposizione si sta sviluppando una soluzione che guida l’operatore nelle decisioni strategiche a supporto dell’organizzazione e della produzione agricola.

*Responsabile cooperative agricole Legacoop Estense