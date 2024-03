Con due magie di Forbiti il Castelfranco è al tappeto

V. CASTELFRANCO

0

AGAZZANESE

2

V. CASTELFRANCO: Gibertini, Barbolini, Marconi, Cantarello (77’ Di Marcello), Casarano (87’ Fiorentini), Palmiero, Mantovani (69’ Zironi), Nait (69’ Timperio), Caselli, Giordano, Barani (58’ Ferrara). A disp.: Cavallini, Pepe, Laruccia, Simonetti. All.: Cattani

AGAZZANESE: Di Maio, Bragalini, Barba, Mastrototaro, Reggiani, Vago G. (65’ Moltini), Koci (84’ Favari), Pastorelli, Forbiti, Gueye, Imprezzabile (59’ Farina). A disp.: Borges, Riccardi, Vago A., Soumahoro, Diaw, Cloralio. All.: Piccinini

Arbitro: Fiorillo di Lucca

Reti: 70’ e 81’ Forbiti

Note: ammoniti Barani, Barba, Mantovani, Casarano, Ferrara

Terzo ko di fila per un Castelfranco sempre rimaneggiato, che ora vede ridursi ad appena 2 punti il vantaggio sulle seste. Al 5’ testa di Reggiani di poco alta. Risponde la Virtus col diagonale largo di Caselli. Al 35’ punizione di Giordano e Di Maio si supera. Al 38’, dopo un batti e ribatti nell’area piacentina, Barani conclude alto. Al 57’ Nait calcia di prima intenzione dal limite, Di Maio alza d’istinto. Al 70’ Forbiti con una punizione a rientrare dai 20 metri, conclusione che si infila nell’angolino alla sinistra di Gibertini, che intuisce ma non riesce ad evitare lo 0-1. La risposta è immediata con Ferrara, il suo pericoloso rasoterra viene deviato in corner. Ma al minuto 81 arriva il raddoppio, e che raddoppio. Forbiti da almeno trenta metri calcia al volo, traiettoria incredibile che si infila imparabilmente sotto l’incrocio dei pali.