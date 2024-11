Con il Cefa cento nuove piante nel bosco urbano di via Orazio

Modena si riempie di verde piantando alberi per combattere la crisi climatica e prendersi cura della città e del territorio. Torna, infatti, domenica alle 10.30, nell’area del bosco urbano di via Orazio a Modena (adiacente il parcheggio del Grandemilia) l’iniziativa promossa da Cefa che invita tutti i modenesi, e in particolare le famiglie e i bambini, a sporcarsi le mani di terra per mettere a dimora cento nuovi alberi.

Bambini e bambine potranno anche partecipare a un laboratorio per osservare gli insetti al microscopio e costruire dei ’bugs hotel’, piccole casette per gli insetti da portare a casa che, appese in giardino, a scuola o in un parco, potranno fornire un rifugio sicuro durante la stagione fredda a questi piccoli animaletti che rendono fertili i suoli, impollinano i fiori che diventano frutti e in molti casi contribuiscono alla salute delle colture predando specie potenzialmente dannose. Il laboratorio è condotto dagli operatori della cooperativa La Lumaca; la partecipazione è gratuita ma è richiesta la prenotazione (via mail: i.ghedini@cefa.ong).

L’iniziativa, alla quale partecipa anche l’assessore all’Ambiente del Comune Vittorio Molinari, si svolge in occasione della Giornata nazionale degli alberi, che cade oggi e conclude la manifestazione realizzata da Cefa in piazza Roma a giugno 2023 nella quale sono stati raccolti fondi per piantare alberi in Equador, dove sono stati piantati 1.150 alberi in collaborazione con l’associazione Aoamazonas, e in Italia. I cento nuovi alberi vanno ad arricchire la dotazione dell’area verde tra le vie Orazio e Catullo dove il Comune, tra dicembre 2023 e la primavera 2024, ha già realizzato l’impianto di irrigazione e messo a dimora oltre 1.300 piante (per i bambini nati o adottati a Modena nel 2022) che, crescendo, costituiranno un bosco urbano. L’iniziativa ’Modena si riempie di verde’ è organizzata da Cefa, con il patrocinio del Comune di Modena, in collaborazione con Legambiente e con il sostegno di Emilbanca e Coop Alleanza 3.0.

Come ricorda Legambiente, gli alberi sono essenziali nella lotta contro la crisi climatica, specialmente nelle aree urbane dove entro il 2050 vivrà il 70 per cento della popolazione mondiale. Contribuiscono a stabilizzare i terreni, migliorano la permeabilità del suolo, assorbono CO2 e inquinanti atmosferici, riducono il rumore fino al 70 per cento e mitigano l’effetto “isola di calore”. Inoltre, posizionati vicino agli edifici, possono ridurre il consumo energetico per il raffreddamento fino al 50 per cento. Ogni albero piantato è un passo verso un mondo più equo e sostenibile, un mondo in cui la natura cresce insieme alle comunità.