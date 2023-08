"Con il mio singolo ’Ruggine’ racconto un amore in bilico"

Si intitola "Ruggine" e racconta di un amore che potrebbe definirsi inarrivabile, incompiuto, per il quale si lotta senza mai riuscire ad ottenerlo fino in fondo. È il nuovo singolo del cantante napoletano ma ormai carpigiano d’adozione Frenk Russo, uscito da qualche giorno sulle varie piattaforme musicali e già apprezzato da chi segue con passione l’artista, già autore di un album lo scorso anno.

"Ho voluto raccontare di un sentimento che ti lascia sempre in bilico, su di una linea sottile che non sai mai da che parte può portarti – ha spiegato Russo – spesso capita di incontrare persone delle quali ci innamoriamo ma per un motivo o per un altro non riusciamo ad avere completamente con noi e per noi. È un amore che ci fa perdere la testa, pur sapendo benissimo quanto sia difficile mantenerlo e coltivarlo. E, nel mio testo, racconto anche del continuo pensiero che resta nella testa dell’uomo che ama la donna impossibile da raggiungere, la rimugina per anni e per questo motivo diventa ruggine nel suo cuore. Ringrazio chi mi ascolta con affetto, attraverso le mie canzoni cerco di raccontare storie di vita quotidiana nelle quali spero le persone possano ritrovarsi".

Ma non è finita qui. Nei progetti del cantante, Frenk Russo, ora sono in cantiere altri singoli.

Dopo il successo dell’album all’interno del quale spicca l’altro singolo tra i più ascoltati e cliccati con oltre 2mila visualizzazioni su YouTube, "Sento che senti", entro la fine dell’anno saranno pubblicate altre canzoni reperibili sempre sulle piattaforme digitali. Non ci rimane che aspettare.

Alessandro Troncone