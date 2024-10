Concerto di beneficenza nel ricordo di Chiara Bosi

Fervono i preparativi per una prima importante a Marano, dove si uniranno divertimento e solidarietà. Quest’anno, infatti, l’anniversario della scomparsa di Chiara Bosi, venuta a mancare il 16 ottobre 2021 a soli 17 anni a causa di una leucemia, sarà l’occasione per vivere una serata di musica e beneficenza in quel "Teatro di Kia" che proprio a lei è dedicato. L’appuntamento è per sabato 26 ottobre alle 21 e a organizzare il tutto sarà la mamma di Chiara, Elena Salda, ceo della Cms (nota azienda metalmeccanica), che sosterrà tutte le spese della serata – evento, assieme al contributo di L’Angolo La Parrucchieria 12 di Montorsi Marcello & C. Sabato 26 ottobre, quindi, è attesa sul palco del Teatro di Kia la Stone’s Cafè Band, gruppo modenese composto da noti musicisti, che intratterranno il pubblico con un repertorio di musica rock che spazia dagli anni Sessanta ai giorni nostri. In apertura del concerto anche il giovane artista Erik Koci, già noto per aver partecipato al talent ‘Io Canto Generation’. L’evento inizierà con un intervento della presidente di Admo, Rita Malavolta, per sensibilizzare alla donazione di midollo osseo, con la partecipazione anche di alcuni testimoni che sono stati sottoposti al trapianto di midollo. In sala sarà possibile sottoporsi alla tipizzazione, con la registrazione dei possibili donatori (età richiesta 18-35 anni) che verranno iscritti al registro internazionale. "L’ingresso – ha confermato la stessa Salda - sarà a offerta libera e tutto il ricavato sarà devoluto ad Admo. I musicisti si esibiranno gratuitamente e i due sponsor dell’evento, CMS spa e L’Angolo di Marcello Montorsi, copriranno i costi vivi". Nel 2019, quando fu organizzata una serata per la donazione di midollo nel tentativo di salvare Chiara, accorsero all’evento oltre 800 persone.

Marco Pederzoli